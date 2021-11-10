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Происшествия10 ноября 2021 15:48

5 лет колонии получил ответственный за питание военных в Ростовской области

Мужчина передал крупную взятку в санэпиднадзор ЮВО
Ангелина СКИБА
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Приговор вынесли в Кировском районном суде Ростова

Приговор вынесли в Кировском районном суде Ростова

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области заместитель управляющего по военному питанию получил 5 лет колонии общего режима. Такой срок определили за передачу взятки начальнику санэпиднадзора ЮВО. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, специалист с 20 мая по 24 ноября 2019 года отнес деньги в ЦГСЭН по поручению своего руководителя. За 630 тысяч рублей просили общего покровительства и попустительства по службе при совершении нарушений.

В итоге посредника задержали, а позже в Кировском районном суде Ростова определили меру наказания. Вердикт вынесли по статье «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». Однако решение в силу пока не вступило, поэтому ответчик еще может подать апелляцию.

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