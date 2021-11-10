В Астрахани осудили экс-начальника пожарной лаборатории и ее главного бухгалтера

В Калмыкии осудили начальника пожарной лаборатории и ее бухгалтера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Астрахани был осужден бывший начальник пожарной лаборатории и ее главный бухгалтер. Их обвинили в присвоении крупной суммы денег, в отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ "Присвоение денежных средств". Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Астраханской области.

Следователи выяснили, что начальник испытательной пожарной лаборатории, сговорился с главным бухгалтером, и используя свое служебное положение, заключил с ней договор о том, что она будет вести бухгалтерский учет. Стоит отметить, что это и так входило в ее должностные обязанности. На основании этого договора она незаконно получила более 135 тысяч рублей. Их она потратила на собственные нужды. Но сговор был выявлен сотрудниками регионального УФСБ.

- Суд приговорил бывшего начальника пожарной лаборатории к двум годам лишения свободы условно, а главному бухгалтеру назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, - говорится в тексте сообщения.

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В настоящее время ему избирается мера пресечения.