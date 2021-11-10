В Калмыкии руководитель следственного отдела похитил вещдоки

Следователь из Калмыкии похитил вещдоки Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Калмыкии утвердили обвинительное заключение в отношении руководителя межрайонного следственного отдела регионального следкома. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям 160 УК РФ "Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере" и 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов государства". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Республике Калмыкия.

В ходе следствия было выяснено, что обвиняемый с января по май 2021 года похитил и потратил 900 тысяч рублей, изъятые в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. Они ушли на оплату долгов и другие нужды. Желая скрыть свое преступление, злоумышленник дал указание своему подчиненному составить фальшивые процессуальные документы о передаче денег в финансовое подразделение следственного органа для дальнейшего хранения.

- В результате преступных действий должностного лица следственному управлению СК России по Республике Калмыкия причинен имущественный ущерб в крупном размере. Следственным органом приняты меры процессуального принуждения, направленные на возмещение причиненного ущерба в полном объеме, - говорится в тексте сообщения.

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