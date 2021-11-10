В Ростовской области в ДТП пострадал малышка 2 лет

Благодаря удерживающему устройству тяжелых травм удалось избежать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге произошло тройное ДТП, в котором пострадала 2-летняя девочка. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 12.50 в полицию поступило сообщение об аварии на перекрестке улицы Р.Люксембург и 16-го переулка. По предварительным данным, 69-летний водитель за рулем "Hyundai Elantra" не уступил дорогу, несмотря на соответствующий знак, и столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg" под управлением 27-летнего водителя. После этого "Volkswagen Touareg" допустил столкновение с "Daewoo Matiz", за рулем которого был 68-летний водитель, - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП пострадали водители «Хенде» и «Фольксвагена», а также пассажир «Матиза» - 67-летняя женщина и пассажир «Фольксвагена» - двухлетняя девочка. Благодаря тому, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, серьезных травм удалось избежать.

По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку: будут установлены все обстоятельства случившегося.

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