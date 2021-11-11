Погода в Ростовской области на 11 ноября 2021: синоптики ожидают заморозки до -10

День будет холодным, но пройдет без осадков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 11 ноября 2021 — прогноз опубликовали в донском гидрометцентре. Рассказываем, каким будет четверг.

Температура воздуха ночью составит -1 — 6 градусов. При прояснениях столбик термометра опустится до -10. Серьезных осадков не ожидается. Скорость ветра составит 4 — 9 метров в секунду.

В Ростове-на-Дону ночью ожидается -3 — 5 градусов. Днем потеплеет до +2 — 4 градусов. Ветер может усиливаться до 9 метров в секунду. Осадков в донской столице также не предвидится.