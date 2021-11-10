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Происшествия10 ноября 2021 17:32

Дончанка купила земельный участок "со скидкой" после предоставления фальшивых документов

Тем самым она причинила ущерб в миллион рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области местную жительницу осудили за покупку участка с нелегальной "скидкой"

В Ростовской области местную жительницу осудили за покупку участка с нелегальной "скидкой"

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Шахтах вынесли приговор местной жительнице, которая мошенническим путем приобрела муниципальный земельный участок по сниженной стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Сотрудники ведомства установили, что дончанка, желая завладеть земельным участком в Шахтах подала в комитет по управлению имуществом фальшивые документы о том, что на участке якобы находится жилой дом. Это позволило ей приобрести землю "со скидкой", тем самым она нанесла ущерб казне более, чем в миллион рублей.

- По результатам судебного рассмотрения уголовного дела женщину признали виновной в совершении преступления по статье 159 УК РФ и приговорили к двум годам лишения свободы условно, с возмещением имущественного вреда в пользу государства, - говорится в тексте сообщения.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.

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