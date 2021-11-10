Дончанка купила земельный участок "со скидкой" после предоставления фальшивых документов

В Ростовской области местную жительницу осудили за покупку участка с нелегальной "скидкой"
Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
В Шахтах вынесли приговор местной жительнице, которая мошенническим путем приобрела муниципальный земельный участок по сниженной стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Сотрудники ведомства установили, что дончанка, желая завладеть земельным участком в Шахтах подала в комитет по управлению имуществом фальшивые документы о том, что на участке якобы находится жилой дом. Это позволило ей приобрести землю "со скидкой", тем самым она нанесла ущерб казне более, чем в миллион рублей.
- По результатам судебного рассмотрения уголовного дела женщину признали виновной в совершении преступления по статье 159 УК РФ и приговорили к двум годам лишения свободы условно, с возмещением имущественного вреда в пользу государства, - говорится в тексте сообщения.
Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.
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