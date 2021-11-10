В Ростовской области поймали двух закладочников

Двух распространителей наркотиков осудили в Ростовской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области сотрудники ФСБ поймали двух распространителей наркотиков. Об этом этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники занимались распространением наркотических веществ при помощи проведения тайниковых закладок в Ростове-на-Дону и Азове.

- Приговором Азовского городского суда оба подозреваемых признаны виновными в совершении преступления по статье 228.1 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы: первому девять лет и два месяца с отбыванием в колонии строгого режима, а второму пять лет с отбыванием в колонии общего режима, - говорится в тексте сообщения.

Приговор уже вступил в законную силу.

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