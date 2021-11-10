Женщина с двумя детьми попала в серьезное ДТП на трассе Ростов - Новошахтинск

На заднем сидении находились дети 3 и 6 лет. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Женщина с двумя детьми 3 и 6 лет попала в серьезное ДТП на трассе Ростов - Новошахтинск. Старший из малышей получил травмы, также пострадала сама владелица авто, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, рано утром 34-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Granta обогнала «КамАЗ», но когда оказалась на своей полосе, не справилась с управлением. В итоге машина зацепила правую обочину, съехала в кювет и опрокинулась.

- Детей защитили специальные кресла, в ином случае последствия могли оказаться более тяжелыми. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Водителей должны быть предельно внимательными при совершении маневров, нельзя превышать при этом скорость движения, - напомнили в УГИБДД.

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