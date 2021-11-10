Отделят ли полосы для трамваев в центре Ростова барьерным ограждением

В городе больше внимания уделят развитию общественного транспорта. Фото: Гордей Бородин

В рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова на 2021-2025 годы и прогнозный период до 2035 года, принятую на последнем заседании гордумы, обозначена необходимость обособлять полосы для общественного транспорта на ряде улиц города. Появятся ли отбойники или другие барьерные ограждения на дороге в центре города, рассказал глава Департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону».

- Обособление - не всегда физическое. Достаточно знака «Кирпич», камеры и дорожной разметки, - прокомментировал вопрос ведущего Христофор Юрьевич.

Руководитель Дептранса не исключает, что это могут быть и реальные ограждения, но это выйдет бюджету значительно дороже.

- Департамент дорог примет решение исходя из целесообразности, - заключил Христофор Ермашов.

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