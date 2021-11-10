Двух азовчан заключили под стражу за убийство пенсионера

Два азовчанина оказались под стражей за убийство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области двое жителей Азова оказались под стражей за убийство пенсионера. В отношении них возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что двое мужчин 31 и 42 лет пробрались в один из домов в селе Кулешовка и избили 82-летнего хозяина, а затем нанесли ему смертельный удар ножом в живот. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия. После этого, злоумышленники похитили из дома 400 тысяч рублей и скрылись.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемых. В данный момент они оба находятся под стражей.

- В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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