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Происшествия10 ноября 2021 20:00

Ростовский адвокат отправится под суд за кражу автомобиля и подделку документов

Злоумышленник действовал не один
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове адвокат похитил автомобиль и подделал документы

В Ростове адвокат похитил автомобиль и подделал документы

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове в суд передали дело, возбужденное в отношении адвоката Адвокатской палаты Ростовской области. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере" и 327 УК РФ "Подделка официального документа". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в начале 2021 года обвиняемый вместе со своими подельниками, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, похитил автомобиль марки «Volvo XC 60» стоимостью в один миллион 995 тысяч рублей. А затем по фальшивым документам зарегистрировал его на одного из подельников.

- Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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