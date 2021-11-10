В Ростовской области мужчина облил горящим бензином малолетнюю дочь

В Ростовской области осудили мужчину за непреднамеренное убийство дочери Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шахтинский городской суд огласил приговор местному жителю за непреднамеренное убийство собственной дочери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Суд установил, что в июне 2021 года мужчина оставил в мастерской бензин в открытой алюминиевой банке, который был предназначен для чистки автомобильных деталей, а сам ненадолго зашел в дом. В это время малолетний сын дончанина с разрешения отца взял спички и праздничные свечи и отправился их поджигать в мастерскую. В результате таких небезопасных игр загорелся бензин, о чем добросовестный ребенок незамедлительно сообщил отцу. Мужчина прибежал в мастерскую, и, пытаясь локализовать пожар, схватил емкость с бензином и попытался вынести ее во двор, но на выходе из мастерской столкнулся со своей малолетней дочерью и разлил на нее горящую жидкость. Девочка получила 60% ожогов тела и скончалась через несколько дней после произошедшего.

Суд признал подозреваемого виновным в совершении преступления по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

- Суд признал смягчающими наказание обстоятельствами наличие у подсудимого малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, полное признание своей вины и раскаяние в содеянном. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы, - говорится в тексте сообщения.

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