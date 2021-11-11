Отключение света в Ростове-на-Дону 11 ноября 2021 года: дома обесточат на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 11 ноября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 11 ноября, с 9 до 17 часов свет отключат на ул. 6-я линия 7, 9; ул. 8-я линия 1-11, 2-20; ул. 10-я линия 1-15, 2-16; ул. Майская 30-42, ул. Советская 31-39; ул. Юфимцева 6/1, 10/1, 10/2, 12/2; ул. Малиновского 18, 14, 14А; ул. 2-я Краснодарская 163/2, 163/3, 163; ул. Детская 137-159, 136-156; ул. Марины Расковой 21-61, 24-60; пер. Александровский спуск 1-161, 2-158; пер. Водопроводный 2, 102-104, 3-7; пер. Ветреный; ул. Вити Черевичкина 106/2; ул. Ченцова 4-10; ул. Налбандяна 1-25, 2-22; ул. Мурлычева 7-27, 6-26; ул. 20-я линия 8-14, 7-11; ул. 22-я линия 16-42, 9-43; ул. 24-я линия 1-23, 2-18; пл. Базарная 4Б.

С 9 до 18 часов обесточат ул. Подтелкова 33-49; ул. Таврическая 1-31, 2-20; пер. Джамбульский 4, 17А, 18-22, 22А; ул. Пермская 3-43, 2-46.

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