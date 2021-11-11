Ростовчан возмутило строительство новой высотки на Береговой

Мнения о новой ростовской высотке в соцсети разошлись. Фото: "Ростов Главный"

В одном из городских пабликов в социальной сети ростовчане обсудили строительство нового многоэтажного дома на улице Береговой, 55А. Мнения пользователей кардинально разошлись.

Кое-кто из жителей отметил, что такими темпами Ростов станет похож на Нью-Йорк. Стоит сказать, что этот американский город многие именуют городом небоскребов, поэтому ростовчане и отметили, что с такой скоростью роста высоток в Ростове до Нью-Йорка ему осталось немного.

Некоторые горожане порадовались, что новая элитная высотка наконец-то закроет "полуразваленные сараи". Уж они-то, по мнению подписчика, действительно портят облик города.

Один из недовольных местных жителей выразил саркастическую благодарность в адрес всех тех, кто имеет непосредственное отношение к строительству новой высотки. «Спасибо за уродливые виды города», - написал он.

Но нашлись и люди с не предвзятым мнением. Один из них отметил, что сейчас оценивать постройку нет никакого смысла. По его мнению, судить о том, испортит она внешний вид города или нет, можно только после ее полной готовности.

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