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Общество11 ноября 2021 9:00

Количество жертв коронавируса превысило восемь тысяч человек

Вчера сообщали о 32 летальных исходов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Количество смертей от ковида превысило восемь тысяч

Количество смертей от ковида превысило восемь тысяч

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области изо дня в день продолжает увеличиваться количество летальных исходов. На данный момент за все время буйства новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Вчера сообщалось о 32 скончавшихся за сутки. Таким образом, общее количество летальных исходов составило 8 013 человек

- Новыми жертвами коронавируса стали 20 женщин, 61, 62, две по 64 года, 66, 67, 69, две по 70 лет, 71, 72, 75, две по 80 лет, 82, 84, две по 85 лет, 88, 93 лет, и 12 мужчин - 41, 59, двое по 69 лет, 70, 73, 75, двое по 79 лет, двое по 80 лет, 81 года, - говорится в тексте сообщения.

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