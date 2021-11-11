12 ноября тысячи жителей Ростова на целый день останутся без воды

Об отключениях предупреждает «Ростовводоканал» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже завтра, 12 ноября, жители нескольких улиц и двух садоводческих товариществ донской столицы на весь день останутся без воды. Ее не будет с 8 утра до 18 часов вечера. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».

Так, подачу ресурса временно прекратят в следующих границах: Нансена - Менделеева - Курская - ручей Безымянный - Шеболдаева - СНТ «Кирпичник» - СНТ «Горизонт».

Отключения произведут из-за технических работ. Их должны провести на водопроводной линии, которая находится на участке от Дальнего до Зоологической, 63.

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