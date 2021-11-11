«Ростовпассажиртранс» потребовал от донского Минфина 400 млн рублей

Заявление в суд подали в конце сентября 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

«Ростовпассажиртранс» потребовал от министерства финансов региона 400,1 млн рублей. Информацию об этом опубликовали в электронной картотеке Арбитражного суда.

Как указано в документации, деньги предприятие намерено вернуть в качестве возмещения за понесенные убытки. Заявление подали в конце сентября 2021 года. Обращение приняли к рассмотрению 7 октября. Первое слушание должны провести уже сегодня, 11 ноября.

Известно, что в качестве третьих лиц привлекли городскую администрацию, департамент транспорта, департамент социальной защиты населения, а также министерство труда и соцразвтия Дона.

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