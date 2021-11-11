В Таганроге водитель иномарки сбил на «зебре» 12-летнюю девочку

Автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах
Фото: Сергей ГАПОН
В Таганроге на Мариупольском шоссе водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку. Она с травмами попала в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел вечером 10 ноября. 47-летний водитель Kia Ceed сбил ребенка прямо на пешеходном переходе.
Сейчас правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах мужчина выехал на «зебру». Автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах и обязательно снижать скорость в местах, где это необходимо.
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