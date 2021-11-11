В Ростовской области регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля

Детали можно выяснить на сайте министерства образования Дона Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области регистрация на ЕГЭ стартует уже в конце ноября. При этом запись будет открыта до 1 февраля 2022 года, сообщает сайт донского правительства.

Это объявление касается выпускников прошлых лет, которые получили среднее профобразование, а также тех, кто сейчас учится в иностранных образовательных организациях.

- До указанной даты нужно подать заявления с указанием выбранных учебных предметов и сроков участия в ЕГЭ в места регистрации, определенные региональным Минобром, - говорится в сообщении.

Дополнительные детали можно выяснить на сайте министерства образования Дона, в разделе «Места регистрации и образцы заявлений на участие в ГИА». К слову, выпускники прошлых лет могут сдавать ЕГЭ по своему желанию в любом регионе страны, независимо от места проживания.

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