Вспышка COVID-19 из-за ярой противницы вакцинации произошла в Усть-Донецком районе

22 человека оказались в среднем и тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вспышка COVID-19 произошла в станице Усть-Быстрянской Ростовской области. Ярая противница вакцинации заболела и заразила нескольких человек, после этого инфекция набрала обороты, и 22 человека оказались в среднем и тяжелом состоянии. Всего же выявили 31 случай коронавируса, сообщили в администрации Усть-Донецкого района.

Как выяснилось, в начале инфекцию подхватила хозяйка местного магазина. Она не знала, что у нее ковид, и спокойно общалась со своими продавцами, которые позже понесли заболевание дальше.

К слову, владелица торговой точки раньше много раз высказывалась против прививок и даже запрещала их делать подчиненным. Кроме того, нарушительницу часто штрафовали за несоблюдение масочного режима и социальной дистанции в магазине.

Теперь в населенном пункте пытаются побороть вирус. На экстренном заседании решили привлечь специальную группу медиков, которые будут помогать людям с признаками ОРВИ. Также за самоизоляцией инфицированных уже следят волонтеры, полицейские и казаки.

На въездах сейчас должны работать передвижные посты ГИБДД. Будет проводиться дополнительная дезинфекция общественных мест.

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