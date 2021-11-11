В Ростове один из магазинов наказали за отсутствие масок у продавцов

Приставы следили за торговой точкой до возобновления работы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове один из магазинов наказали за отсутствие масок у работников и посетителей. Суд закрыл торговую точку на 7 суток, после этого нарушители исправились и устранили все недочеты, рассказали в донском управлении службы судебных приставов.

Как пояснили в ведомстве, нарушение санитарных правил выявили сотрудники Роспотребнадзора во время внезапной проверки. После этого сразу же завели административное дело, по которому также быстро утвердили окончательное решение.

В итоге магазин был закрыт в течение 7 суток. Если бы работу все равно вели, последствия могли оказаться более тяжелыми, в таком случае грозит уже уголовная ответственность. Приставы следили за этим до возобновления деятельности.

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