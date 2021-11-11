В Ростове судостроительный завод потребовал запретить возведение домов на 9 линии

Речь идет о территории более 26 тысяч квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове судостроительный завод «Риф» потребовал отменить разрешение властей на жилую застройку в районе 9-линии. Теперь соответствующий иск будут рассматривать в Арбитражном суде. Информацию об этом уже опубликовали в электронной картотеке инстанции.

Речь идет о территории более 26 тысяч квадратных метров, которая находится под стекольным заводом. Площадку городская администрация отдала президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу для малоэтажного строительства.

Однако из-за этого «Риф» (входит в ГК «Ростовский порт») теперь якобы должен заново заняться разработкой санитарно-защитной зоны. Компания обратилась с претензией в суд 29 октября этого года, в начале ноября заявление приняли к рассмотрению. Предварительные слушания назначили на 2 декабря 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

5 участков собираются изъять для строительства дороги к СТ «Нефтяник» в Ростове

Речь идет о территориях по 0,15 га (подробности)