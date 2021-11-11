Больше тонны донорской крови потребовалось пациентам Ростовской областной больницы

Помощь волонтеров, которые сдают кровь, очень важна. Фото: пресс-служба РОКБ

Больше тонны донорской крови использовали в Ростовской областной больнице с начала года. Значительное количество плазмы потребовалось в ковидном госпитале, в том числе в «красной зоне». Об этом рассказал главный врач медучреждения Вячеслав Коробка.

- Антиковидной плазмы за последние месяцы перелили уже 40 литров. Большая часть - компоненты крови, которые требуются пациентам с онкологическими заболеваниями и анемиями. За инфекционными подразделениями уверенно следует наша гематология. Здесь ни на минуту не прекращали курсовое лечение и проведение химиотерапии больным раком крови, - сообщил Вячеслав Коробка.

Также, по словам медика, новые поступления были остро необходимы в центре хирургии и координации донорства, а также в кардиохирургическом центре. Помощь волонтеров, которые сдают кровь, просто бесценна. Особенно она важна после сокращения числа добровольцев из-за начавшейся пандемии.

- Думаю, доноров сейчас было бы куда больше, если бы наши земляки имели возможность наблюдать то, что обычно доступно только медперсоналу: как силы буквально на глазах возвращаются в изнуренные болезнью тела, оживает аппетит, и появляется желание двигаться и бороться за жизнь дальше, - отметил Вячеслав Коробка.

Всех желающих помочь пациентам больниц ждут на улице Ченцова, 71/63б. Даже одно посещение ростовской станции переливания крови может спасти чью-то жизнь.

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