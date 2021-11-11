Жители Ростовской области пожаловались на отсутствие тестов и лекарств от COVID-19

Некоторые жители Дона так и не получили бесплатные препараты и лечились самостоятельно Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ростовской области пожаловались Василию Голубеву на сложности с тестами и отсутствие лекарств от COVID-19, которые должны выдавать заболевшим. Десятки комментариев на эту тему люди оставили под постом главы региона в Instagram.

Все началось после публикации видео с совещания, которое провел Василий Голубев. Губернатор подчеркнул, что обеспечение лекарствами - принципиальный вопрос, который должен быть под ежедневным контролем. При этом прозвучала информация о том, что препаратов в регионе сейчас достаточно. Это и вызвало негодование жителей Дона.

- Лекарства ни один терапевт не дал. Говорят, у нас даже бумаги для печати рецептов нет, - написала одна из женщин.

- Лекарств нет, текстов нет в поликлинике №2 Батайска, - сообщила местная жительница.

- Мы уже неделю всей семьей болеем, пневмония, экспресс-тест положительный, а в ЦРБ тестов нет, записали на 15 ноября, - добавила еще одна очевидица.

- Мне «Коронавир» передали, когда уже половина заболевания прошло, а нужно пить его сначала, потом толка нет. Это раз. Больше ничего никто не выдал. А лекарства и реабилитация после такие, что до сих пор в долгах, - подтвердила жительница Ростовской области.

К слову, ранее главный санврач региона Евгений Ковалев рассказал губернатору о том, что нерабочие выходные помогли сбить рост заболеваемости. Вирус никуда не исчез, но ситуация, по словам специалиста, несколько стабилизировалась.

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