Кадровика донского управления МЧС заподозрили в махинациях с премиями подчиненных

Следователи уже провели обыски в служебном кабинете подозреваемого Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области начальник управления кадровой работы и профобучения МЧС попал под уголовное разбирательство после махинаций с премиями. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, специалист нарушил в этом году. Предварительно, он обрадовал двух подчиненных решением премировать их по итогам квартала, но тут же сообщил, что 50% от суммы должны передать ему. Всего руководитель выманил у своих сотрудников 21 тысячу рублей.

Сейчас расследование еще продолжается. Уже провели обыски в служебном кабинете и в доме подозреваемого. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Дело завели по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

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