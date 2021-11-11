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Общество11 ноября 2021 17:57

Власти рассказали, в каких случаях привитые могут тяжело заболеть коронавирусом

Начальник управления здравоохранения называет такие случаи единичными
Михаил СТРИЖЕВ
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По словам Мясникова, вакцинация снижает риск возникновения осложнений.

По словам Мясникова, вакцинация снижает риск возникновения осложнений.

Фото: Иван Макеев

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону объяснили, почему привитые пациенты могут тяжело переносить коронавирус. В каких случаях это происходит, рассказал начальник ведомства Сергей Мясников.

Мясников говорит, что болезнь может тяжело протекать из-за серьезных сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета или онкологии.

— Но нужно знать и всегда помнить, что вакцинация — это значительное снижение риска развития осложнений, — добавил глава управления.

По его словам, случаи тяжелого течения болезни у привитых можно назвать единичными. Обычно вакцинированные болеют максимум в среднетяжелой форме.