В ростовском управлении здравоохранении рассказали, когда скорая может не приехать

В Ростовском управлении здравоохранения рассказали о загруженности скорой помощи. По словам начальника Сергея Мясникова, люди могут вызвать фельдшера даже не в экстренном случае.

В пиковые дни количество выездов достигает 1 300. По данным на 11 ноября, в Ростове было зарегистрировано 1 233 обращения в скорую — в 977 случаях фельдшеры выехали на место. Выезд может не состояться, если речь идет не об экстренном случае.

— Утром не дозвонился в поликлинику, как правило, набираешь скорую помощь, если у тебя симптомы ОРВИ. Часто бывает, что диспетчер скорой, понимая, что экстренная помощь не нужна, перенаправляет вызов в поликлинику по месту жительства обратившегося, — комментирует Сергей Мясников.

Он подчеркнул, что скорая помощь — это только экстренные вызовы — «это вопрос жизни и смерти».