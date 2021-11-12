Погода на выходные в Ростове-на-Дону: чего ожидать в субботу и воскресенье

Выходные едва ли порадуют ростовчан теплом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода на выходные в Ростове-на-Дону: публикуем прогноз гидрометцентра. По данным синоптиков, в субботу и воскресенье будет холодно и ветрено.

13 ноября температура ночью будет составлять 0 — +2 градуса, днем — +7 — 9 градусов. В ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до -2 градусов. Днем ожидается +5 — 7 градусов. В субботу и воскресенье будет облачно, без осадков. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду.

В Ростовской области осадков также не предвидится. По ночам и утром местами туман. 13 ноября температура воздуха ночью может достигать – 4 градусов, днем прогнозируется +5 — 10 градусов. 14 ноября ночью на термометре будет -2 — +3 градуса, при прояснениях — до -6; днем — до +4 — 9 градусов.