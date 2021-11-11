Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 11 ноября: в городе образовались семибалльные заторы

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 11 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Лермонтовской, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Ларина, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Кировском, Богатяновском спуске, Крепостном, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Спартаковская, Интернациональная, Тружеников, Мадояна, Лесопарковая, Зорге и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Тарновского-Терлецкого, а также Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Добровольского, Плиева, Фурмановская, Нариманова, переулкам Бориславскому и Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Светлая, Вятская, Панфиловцев, Щербакова, Киргизская, Троллейбусная, Страны Советов, 50-летия Ростсельмаша, Чистопольская, Селиванова, Пановой, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, 1-я Линия, Менжинского, переулках Беломорском, Мезенском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспектах Шолохова и 40-летия Победы.

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