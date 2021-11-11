В Ростовской области за превышение полномочий оштрафовали сотрудника колонии

В Ростовской области осудили сотрудника колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Батайске вынесли приговор бывшему начальнику исправительной колонии № 15 ГУФСИН России по Ростовской области. Его признали виновным в совершении преступления по статье "Превышение должностных полномочий". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи и суд выяснили, что с мая 2016 года по апрель 2019 года бывший начальник колонии организовывал ремонт в различных помещениях исправительного учреждения. Но все работы проводились за счет средств родственников осужденных.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в тексте сообщения.

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