В Ростове под суд отправился сотрудник ГУ МЧС

В Ростове под суд отправится сотрудник ГУ МЧС Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице начальника управления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения заподозрили в совершении преступления по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

Следователи выяснили, что подозреваемый с мая по июль 2021 года, будучи при исполнении служебных обязанностей, сообщил двум своим подчиненным о том, что им полагается премия за 3 квартал 2021 года. Но он отметил, что сотрудникам необходимо будет отдать ему 50 % от причитавшейся им награды. Таким образом, он обманным путем получил от своих подчиненных 21 тысячу рублей.

- В ходе предварительного следствия следователем совместно с сотрудниками УФСБ России по Ростовской области и ГУ СБ МЧС России проведены обыски в служебном кабинете и по месту жительства подозреваемого. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Теперь ему надлежит выплатить 70 тысяч рублей.