За сокрытие денежных средств на скамье подсудимых окажется гендиректор донского предприятия

В Ростовской области осудят местного бизнесмена Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области под суд пойдет генеральный директор предприятия, занимающегося ремонтом машин и оборудования в Шахтах. Он обвиняется в совершении преступления по статье 199.2 "Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили что в 2019 и 2020 годах злоумышленник сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, страховым взносам. Таким образом он задолжал в налоговую более 4,2 миллиона рублей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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