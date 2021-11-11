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Происшествия11 ноября 2021 20:32

За сокрытие денежных средств на скамье подсудимых окажется гендиректор донского предприятия

Он задолжал в налоговую более 4,2 миллиона рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области осудят местного бизнесмена

В Ростовской области осудят местного бизнесмена

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области под суд пойдет генеральный директор предприятия, занимающегося ремонтом машин и оборудования в Шахтах. Он обвиняется в совершении преступления по статье 199.2 "Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили что в 2019 и 2020 годах злоумышленник сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, страховым взносам. Таким образом он задолжал в налоговую более 4,2 миллиона рублей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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