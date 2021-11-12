Отключение света в Ростове-на-Дону 12 ноября 2021 года: электричество отключат в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 12 ноября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 12 ноября, с 9 до 16 часов свет отключат в пер. Университетский 42; ул. Б. Садовая 105.

С 9 до 17 часов обесточат ул. 4-я линия 4-18, 5-17; ул. 6-я линия 2-18, 1-11; ул. Советская 43, 47/1, 51; ул. 1-я Майская 42-48, 61; ул. Цезаря-Кунникова 14-26, 11-21; ул. Немировича-Данченко 41-61, 44-62; пер. Орджоникидзе 39-49; ул. Орская 7А, 21, 23, 25, 27, 29; СТ «Природа»; пер. Ароматный 9; ул. Штахановского 10/4, 14, 14/1, 14/2.

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