На капитальный ремонт набережной в Белой Калитве потратят 4,5 миллиона рублей

В Белой Калитве приведут в порядок набережную Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Белой Калитвы приняли решение провести капитальный ремонт набережной. На эти нужды планируется потратить четыре с половиной миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией белокалитвинского городского поселения. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 29 ноября. После окончания работы комиссии будет выявлен победитель, которому будет предстоять оказать заказчику услуги по инженерно-техническому проектированию туннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Белокалитвинского городского поселения». Работы должны быть начата сразу после заключения контракта. Окончить их планируется к 1 сентября с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости.

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