В «Мегамаге» рассказали, как попасть в торговый центр

Фото: предоставлено ТЦ «Мегамаг»

Однако в регионе продолжают действовать некоторые коронавирусные ограничения.

Больше всего вопросов у жителей Ростова и области вызывает система пропуска в торговые центры и другие общественные места по QR-кодам.

В администрации «Мегамага» рассказали о новых правилах посещения торгового комплекса и о том, с какими трудностями сегодня сталкиваются арендаторы и посетители ТЦ.

Фото: предоставлено ТЦ «Мегамаг»

«Сейчас попасть в торговый комплекс можно только при наличии двух документов. На входе сотрудник службы охраны попросит вас показать QR-код, свидетельствующий о выполнении прививки от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании. При отсутствии таких документов у гражданина пропускать его на территорию ТРК мы не имеем права.

При этом в Постановлении правительства РО №272 и его последующих редакциях не учтены многие моменты, например, что делать людям с подтвержденным медотводом от вакцинации или тем, кто привит одной из зарубежных вакцин, ведь этих документов в перечне разрешенных нет.

Фото: предоставлено ТЦ «Мегамаг»

Все это создает проблемы и для нашей охраны и для некоторых категорий граждан.

Еще один непонятный для нас момент – как быть с теми, кто приходит в ТЦ на вакцинацию, ведь на территории «Мегамага» расположены два пункта, где до введения ограничений прививали до 100 человек в день. В действующем постановлении это никак не предусмотрено.

В ситуации, когда правительство активно стимулирует население прививаться, нам хотелось бы, чтобы пункты вакцинации на территории торговых центров были доступны для ростовчан.

В остальном, можно сказать, что «Мегамаг» работает в обычном режиме. Закрыты только детские площадки и некоторые развлекательные зоны. Кинотеатр и фудкорты работают, открыты все магазины. Несмотря на сложный период, появляются и новые арендаторы. Например, в ноябре открылись «Gloria Jeans» и «Подружка», а также ресторан «Силла».

Сегодня ситуация с QR-кодами и другими ограничениями меняется довольно быстро, отслеживать изменения, касающиеся работы торгового комплекса можно в соцсетях:

https://www.instagram.com/trk_megamag

https://vk.com/trk_megamag

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