Пробки в Ростове-на-Дону на утро 12 ноября: заторы на дорогах оценены в четыре балла

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 12 ноября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Международная, Интернациональная, Спартаковская, Благодатная и проспект Стачки.

В центре города пробки образовались на улицах Московская, Варфоломева, Текучева, Мечникова, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, в переулке Ашхабадском и на проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Театральном и Ворошиловском.

В микрорайоне Военвед небольшие пробки на улицах Вавилова, Оганова, Дачная, Особенная, Зрелищная, Тарновского-Терлецкого.

На Северном, заторы мешают проехать автомобилистам по улицам Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, а также по переулкам Оренбургскому и Бориславскому, по проспекту Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Орской, Каскадной, Вятской, Киргизской, Троллейбусной, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, 1-й Конной Армии, Менжинского, Ченцова, Мясникова, 14-й Линии, 1-й Майской, Закруткина, 1-й Линии и проспекту Шолохова.

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