В донском регионе зафиксировали 12 больных гриппом

В Ростовской области выявили 12 зараженных гриппом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области медики выявили 12 местных жителей, зараженных гриппом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Стоит отметить, что половина от этого числа заболевших подхватила вирус на прошлой неделе. Кроме того, были диагностированы и 56 случаев заболевания негриппозной этиологии. Из них 25 были вызваны РС-вирусом, два – аденовирусом и 28 - другими вирусами.
- В настоящее время в регионе продолжается предсезонная прививочная кампания. В целом по области против гриппа привито 34 % от численности населения области, - говорится в тексте сообщения.
Специалисты Роспотребнадзора во избежание заражений посоветовали почаще мыть руки с мылом, так как оно удаляет вирусы. Важно соблюдать и социальное дистанцирование и масочный режим. В случае появления признаков болезни необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
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