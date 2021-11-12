В сгоревшем частном доме в Таганроге обнаружили тело пенсионерки

В Ростовской области пенсионерка погибла в пожаре Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области пожар унес жизнь пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 11 ноября, около четырех часов в городе Таганроге. На улице Лизы Волошиной вспыхнул частный дом. Пожарных к месту происшествия вызвали заметившие дым и огонь соседи.

К моменту приезда огнеборцев пламенем уже было охвачено 79 квадратных метров помещения. Локализовать возгорание удалось к 04:15, а еще через 15 минут огонь был полностью потушен. Когда пожарные смогли пробраться в дом, там они обнаружили тело 77-летней женщины. Причтна возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара привлекались 12 чел. личного состава, четыре единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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