Днем 12 ноября в Ростове немного потеплеет

Сравнительно тепло еще будет на выходных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, в пятницу 12 ноября, в Ростове-на-Дону немного потеплеет. Температура воздуха поднимется на 2-3 градуса. Будет облачно и без осадков, сообщили в Гидрометцентре.

Так, в течение дня прогнозируют +7 градусов и южный ветер около 2 м/с. Похожая погода будет на выходных. Однако расслабляться не стоит, уже на следующей неделе снова придут холода.

Что касается ночной температуры воздуха, то с 12 на 13 ноября еще будет около +3 градусов, а вот после этого столбики термометров сначала опустятся до 0, а потом и вовсе установятся в районе -2-3 градусов.

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