Ювелирные изделия на 3 млн рублей украли у жительницы Ростовской области

Кражу ювелирных изделий на три миллиона рублей раскрыли сотрудники полиции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кражу ювелирных изделий на три миллиона рублей раскрыли сотрудники полиции в Ростовской области. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в отдаленном от донской столицы Зимовниковском районе. Там в отдел полиции пришла местная жительница и рассказала, что ее обокрали. Воришки проникли в дом, когда ее не было.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 49-летний сосед дончанки. Мужчина знал, что дома никого не будет. Разбил стекло и через окно проник в помещение.

- Подозреваемый похитил 27 ювелирных изделий и скрылся, - добавили в донском главке. Мужчина рассказал, что таким образом он решил заработать, часть украденного сдал в ломбард. Оставшиеся ювелирные изделия.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет злоумышленник проведет за решеткой.