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Происшествия12 ноября 2021 12:29

Дончанина обокрали на 30 тысяч рублей при попытке продать бассейн через интернет

Житель Аксайского района рассказал, как было дело
Ангелина СКИБА
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Дончанин остался без денег, зато с бассейном.

Дончанин остался без денег, зато с бассейном.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Аксайского района области стал жертвой мошенника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Как оказалось, мужчина опубликовал объявление о продаже бассейна на одном из Интернет-сайтов. А позже ему позвонил предполагаемый покупатель и под предлогом покупки товара убедил совершить якобы безопасную сделку.

- Продавец получил ссылку, перешел по ней и ввел данные своей банковской карты, а после с его счета списалось свыше 30 тысяч рублей, - рассказали подробнее о мошеннической схеме в ведомстве.

Сейчас злоумышленника ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

Дончанам напоминают, что не стоит передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт незнакомым людям, так как злоумышленники могут их использовать в своих корыстных целях.

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