В Калмыкии полицейский похитил больше 150 лошадей и жеребят

С территориикрестьянско-фермерского хозяйства пропали больше сотни животных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыкии возбуждено дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает СК РФ по Республике Калмыкия.

Инцидент произошел еще 12 мая днем на территории Ики-Чоносовского сельского муниципального образования Целинного района Республики. Как оказалось, под подозрением теперь уже экс-полицейский.

- Являясь действующим сотрудником отдела полиции, совместно с неустановленными лицами похитил с территории животноводческой стоянки крестьянско-фермерского хозяйства 131 голову лошадей и 21 голову жеребят, принадлежащих на праве личной собственности местному жителю, - добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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