Жителей Ростова предупредили о возможном подорожании мяса

Могут дополнительно увеличиться цены на говядину, птицу и свинину. Фото: сайт администрации Ростова

Власти Ростова предупредили о возможном подорожании мяса в конце 2021 и в начале 2022 года. Могут дополнительно увеличиться цены на говядину, птицу и свинину. Об этом заявил глава городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

- С октября 2020 года по октябрь 2021 года произошел заметный рост розничных цен на мясную продукцию. Сейчас поставщик также вынужден менять цены из-за удорожания сырья, упаковки и специй. По прогнозу, в четвертом квартале 2021 года и в первом квартале 2022 года рост цен на мясо-сырьё продолжится и составит по говядине 15%, по свинине - 20%, по мясу птицы - 15-24%, а специи будут закупать на 30% дороже, - прокомментировал Константин Тихонов.

Проведенный 10 ноября мониторинг показал, что в Ростове килограмм говядины стоит от 300 до 600 рублей, однако за мраморные стейки в некоторых местах просят 923 рубля.

Килограмм свинины жителям и гостям донской столицы сейчас обходится от 250 до 550 рублей, стоимость баранины варьируется от 250 до 750 рублей, куры охлажденные стоят от 159 до 270 рублей за килограмм.

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