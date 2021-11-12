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Происшествия12 ноября 2021 13:41

В Ростове директор филиала «РЖД Логистика» попал под следствие

Дело завели по статье «Коммерческий подкуп»
Ангелина СКИБА
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Сейчас следователи еще выясняют все детали дела

Сейчас следователи еще выясняют все детали дела

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове директор филиала АО «РЖД Логистика» из-за подарка бизнесмена попал под уголовное разбирательство. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета.

По данным ведомства, специалиста решил подкупить глава коммерческой фирмы. Он передал представителю РЖД Hyundai Solaris и надеялся, что после этого не получит счет за сверхнормативный простой вагонов. Такие махинации привели к ущербу в 390 тысяч рублей. Все это произошло в период с 2019 по 2020 год.

- В настоящее время еще идут следственные и процессуальные действия, выясняются все детали, - добавили в Следкоме.

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