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Происшествия12 ноября 2021 14:25

Следователи Ростова проверят информацию о ненадлежащей медпомощи беременной женщине

Известно, что врачей к ростовчанке вызывали на дом, потом пострадавшую увезли в больницу
Ангелина СКИБА
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Сейчас проводят доследственную проверку

Сейчас проводят доследственную проверку

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове следователи начали выяснять обстоятельства, после которых молодая беременная женщина потеряла ребенка и оказалась в больнице. Сейчас отрабатывают версию о «ненадлежащем оказании медпомощи». Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Сотрудники ведомства начали проверку после публикации в СМИ. В одном из изданий рассказали, что 33-летняя ростовчанка обращалась к медикам за помощью с жалобами на высокую температуру и подозрение на пневмонию, также ей казалось, что малыш не шевелится в животе. Однако, предположительно, таким заявлениям сначала не придали должно значения.

- С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в Следкоме.

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