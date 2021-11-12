За прививку в ЦГБ Зимовниковского района подарят подписку на местную газету

Ранее в регионе уже разыгрывали призы за вакцинацию Фото: Иван МАКЕЕВ

Подписку на газету получат жители Ростовской области, которые пройдут вакцинацию в ЦРБ Зимовниковского района. Такую акцию решили запустить сотрудники местного СМИ и штаба по борьбе с COVID-19, сообщили в правительстве региона.

Причем подарок получат все сделавшие прививку в определенный день, но точную дату розыгрыша приза пока не называют. Номера издания со свежими новостями обещают присылать все первое полугодие 2022 года.

Ранее в регионе уже проводили подобные акции. Так, например, в Усть-Донецком районе среди привившихся распределили 100 кг картофеля, 500 кг зерна, 50 литров бензина, денежные сертификаты, а также бесплатный шиномонтаж и балансировку. А в Батайске после иммунизации людям выдали билеты в кино, бассейн и оформили подписку на местную газету.

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