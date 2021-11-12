Юная хулиганка ждет слушаний под домашним арестом Фото: Артем КИЛЬКИН

15-летнюю девочку из Красного Сулина будут судить за насилие над несовершеннолетней. Юная хулиганка уже давно во всем призналась и сейчас ждет слушаний под домашним арестом. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета.

Как выяснили сотрудники ведомства, летом этого года школьница устроила жестокие разборки с 17-летней девушкой в заброшенном здании. Разбойница несколько раз ударила жертву руками по голове, а потом потом потребовала снять одежду и «совершила иные действия сексуального характера».

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» выяснили, что по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего» могут посадить на срок до 15 лет. Однако такое наказание грозит только тем, кто на момент преступления достиг возраста уголовной ответственности, то есть 16 лет. Какой вердикт вынесут жительнице Красного Сулина, пока неизвестно.

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