В Ростовской области подняли вопрос о QR-кодах для людей с высоким уровнем антител

Новую практику пока только изучают Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области пока не поднимали вопрос о введении QR-кодов для людей с высоким уровнем антител к коронавирусу. Дело в том, что эта практика еще не изучена в полной мере. Такое заявление сегодня, 12 ноября, сделали пресс-центре штаба по борьбе с распространением COVID-19.

- Пока изучается такая практика, - сообщили журналистам.

Представители СМИ подняли эту тему после того, как в Чувашии объявили о выдаче кодов людям с большим количеством антител. В том числе речь идет и тех, кто еще не прививался, но имеет устойчивость к вирусу. Это первая подобная практика в стране.

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