Внушительную свалку отходов от снесенного универсама «Северный» обнаружили в Ростове

Мусор на площадку свозят грузовиками. Фото: страница в Instagram Николая Ларина

Внушительную свалку со стройотходами от разрушенного универсама «Северный» устроили прямо в черте Ростова. О нелегальном полигоне сообщил на своей странице в Instagram представитель Общественной палаты города Николай Ларин.

- Проехал я за одной из пылящих машин. Через 15 мин поездки она вывела меня на фантастических размеров полигон строительных отходов в черте Ростова. Может быть, я пропустил торжественное открытие столь необходимого объекта? Город и контейнерные площадки задыхаются от строительного мусора, а здесь прямо целый специализированный объект работает, - отметил Николай Ларин.

Очевидец беспорядка также иронично добавил, что этот «объект с отходами, видимо, настолько востребованный, что на въезде/выезде образуются пробки из грузовиков».

Универсам «Северный» начали сносить в донской столице в июле этого года. На месте ветхого здания с длительной историей планируют возвести новый ЖК. В советские годы торговая точка был местом притяжения ростовчан. Там принимали посетителей в ресторане «Дубрава». Кроме того, под крышей этого здания в разные годы работали магазины, и даже был развлекательный центр.

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