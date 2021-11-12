Гостями Республики Калмыкия стали именитые российские спортсмены

Именитые спортсмены посетили Калмыкию. Фото: администрация Элисты

В Элисту прибыли именитые российские спортсмены. В составе делегации олимпийские легенды и титулованные мастера спорта - Наталья Боярская, Людмила Жигилий, Елена Швайбович, Андрей Тюменцев, Николай Спинев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Спортсмены приехали в Калмыкию в рамках всероссийской благотворительной акции «Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России». Эта акция проходит каждый год уже в течение восьми лет по инициативе президента Межрегионального общественного комитета ветеранов труда, военной службы и спорта Натальи Боярской.

В регионе планируется провести ряд встреч, которые состоятся в столице и районах республики. Состоятся награждения тренеров, учителей физической культуры грамотами Российского союза спортсменов за вклад в развитие массового детского спорта и высокие спортивные достижения. Первое такое мероприятие уже состоялось в спорткомплексе «Ойрат-Арена». В нем поучаствовали представители спортивной общественности Калмыкии, тренеры, учителя и инструкторы по физкультуре и спорту.

Затем именитых российских спортсменов приветствовали в Элистинском городском собрании.

- От всего сердца хочу поблагодарить вас за то, что в это непростое время вы смогли посетить наш город и пообщаться с нашими тренерами и юными спортсменами. Уверен, личное общение с прославленными олимпийцами вдохновит нашу молодежь на новые свершения, - выразил благодарность глава Элисты Николай Орзаев.

Спортсмены рассказали о своих достижениях, говорили и о том, как важен спорт для детей и подростков – поколения будущих победителей. Хозяева рассказали о развитии спорта и физкультуры в Элисте.

В завершении участники встречи обменялись памятными подарками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Элисте пятилетний спортсмен смог отжаться 4 050 раз.

достижения уже гуляет по Интернету и метит попасть в Книгу рекордов Гиннесса.